Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

Число летальных исходов из-за вызываемых коронавирусом осложнений на территории США превысило 20 тыс. Такую информацию приводит в субботу Университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 519 453 человек, умер 20 071 человек, выздоровели 29 507. США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки - умерли 2 108 человек.