Пентагон в рамках закона о продукции военного назначения обеспечит выпуск 39 млн масок

Министерство обороны США в рамках полномочий, предусмотренных законом о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), обеспечит выпуск в США более чем 39 млн респираторов типа N95. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инвестиции в размере $133 млн увеличат производство респираторов типа N95 в США более чем на 39 млн [штук] в течение следующих 90 дней", - говорится в сообщении.

Как отметил представитель американского оборонного ведомства подполковник Майк Эндрюс, слова которого приводятся в пресс-релизе, соответствующее разрешение Пентагон получил вечером 10 апреля от созданной президентом страны Дональдом Трампом специальной группы по борьбе с распространением коронавируса.

Названия компаний, которые будут участвовать в производстве, Пентагон объявит позднее.

К настоящему моменту в рамках борьбы с коронавирусом Трамп уже несколько раз задействовал закон о производстве продукции военного назначения. В частности, он обязал компанию General Motors (GM) ускорить темпы производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Трамп также воспользовался предусмотренными законом чрезвычайными полномочиями для закупки федеральными властями у компании 3M необходимого количества респираторов N95.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20 тыс. человек. США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.