В штате Миссисипи из-за торнадо и бурь погибли шесть человек

Сильные бури и торнадо в воскресенье привели к гибели шести человек в южной части американского штата Миссисипи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Сотрудники чрезвычайных служб все еще уточняют, какой был нанесен ущерб в Миссисипи. В соседнем штате Луизиана повреждены около 300 жилых домов и хозяйственных построек. Тысячи потребителей остались без электроснабжения.

О пострадавших и погибших в Луизиане информации пока не поступало.