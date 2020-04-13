Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс.

В США, по состоянию на 05:00 понедельника, от вызываемого коронавирусом заболевания скончались 22023 человека, сообщил университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Университет осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, основываясь на официальных данных властей соответствующих стран.

Всего в США выявлено 555313 инфицированных COVID-19, тест на коронавирус прошли более 2,8 млн человек, отмечается в сообщении.

В мире, по данным университета, насчитывается 1 846 963 инфицированных, число сметных случаев выросло до 114101.