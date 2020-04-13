Дональд Трамп заявил, что ОПЕК+ стремится сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ фактически стремятся к тому, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, - 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн, как обычно сообщается", - написал он.