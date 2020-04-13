Число умерших от последствий коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс.

Число умерших от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас уже 10 056 случаев смерти", - сказал он, напомнив при этом, что в результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке погибли 2 753 человека. "Пандемия подобна пожару, распространяющемуся по сухой траве при сильном ветре, - добавил он. - Ветер разносит искры на соседние поля, и там также начинается пожар, и нужно затушить все эти новые очаги прежде, чем они начали разрастаться".

По словам губернатора, "худшее уже позади, если мы и в будущем будем соблюдать меры предосторожности". "Если вы соблюдаете режим самоизоляции, если мы предприняли меры для того, чтобы защитить свою семью, то инфекция вас не затронет, - добавил он. - Мы способны воспрепятствовать распространению вируса, и это должно внушать оптимизм".

Губернатор при этом отметил снижение роста смертности от инфекции. "В минувшее воскресенье умерли 671 человек, в то время как днем ранее - 758 человек", - сказал он.

Затронув вопрос о том, когда можно ожидать возобновления экономической активности, губернатор отметил, что "экономика штата полностью никогда не останавливалась, мы только сильно, очень сильно уменьшили ее масштабы". "Меры по восстановлению экономики необходимо предпринимать медленно, последовательно и с учетом всех обстоятельств, - добавил он. - Тут необходимо соблюдать баланс". По его словам, "открывать клапан необходимо медленно, с учетом рекомендаций экспертов в сфере здравоохранения".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 558,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек.