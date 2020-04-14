Трамп заявил, что США примут решение о взносах в ВОЗ в конце недели

Соединенные Штаты примут решение о возможной приостановке взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в конце недели. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим это очень скоро, будет доклад. Я недоволен Всемирной организацией здравоохранения, - сказал он. - Мы также обсуждаем Всемирную торговую организацию [ВТО]. Мы выиграли споры в ВТО. К концу недели мы примем решение [о взносах в ВТО]".