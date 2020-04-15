Трамп 16 апреля обсудит с лидерами G7 ситуацию с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп намерен в четверг в режиме видеоконференции обсудить с остальными лидерами Группы семи (G7) меры по борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом агентство Reuters сообщило во вторник со ссылкой на Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Помимо этого, как отмечает Reuters, еще одна подобная встреча ожидается в мае.
Ранее во вторник видеоконференцию провели министры финансов и главы центральных банков "семерки". По ее итогам было распространено заявление, в котором страны G7 пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии нового коронавируса.
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