Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом

Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает", - сказал он. "Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]", - подчеркнул американский лидер.

Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, сообщил Трамп.

По словам Трампа, Соединенные Штаты прошли пик распространения нового коронавируса. "Это <...> [позволяет нам] завершить рекомендации для штатов, чтобы вновь открыть страну, мы объявим, мы будем говорить об этом завтра (в четверг - прим. ТАСС), завтра у нас будет пресс-конференция <...>, мы объявим рекомендации", - сказал Трамп.