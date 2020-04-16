Трамп не уверен, что ВОЗ способна на масштабные изменения, которых ждут от нее США

Вашингтон ожидает от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабных изменений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что он не уверен в способности организации такие изменения осуществить.

"Мы определимся [с вопросом финансирования ВОЗ] через какой-то промежуток времени, но они должны либо осуществить масштабные изменения, я даже не знаю, смогут ли они это сделать, или же мы отдадим деньги [другим] людям <...> Мы хотим помогать людям", - сказал Трамп.

Он вновь обрушился с критикой на организацию, в частности, назвав ее "инструментом [в руках] Китая". "Она была инструментом Китая, она была, как я уже говорил, в полной мере ориентирована на Китай. <...> ВОЗ, как и Всемирная торговая организация, <...> в течение десятилетий они так плохо относились к США. И они [действовали] в пользу Китая", - утверждал президент США.

Трамп вновь заявил, что ВОЗ была против введенного им в связи с распространением нового коронавируса запрета на въезд в страну иностранцев, побывавших незадолго до этого в Китае. "Им потребовалось много времени, чтобы осознать, что происходит, но у меня есть ощущение, что они точно знали, что происходит. К сожалению, другие страны доверились ВОЗ и не ввели какой-либо запрет. И вы видите, что случилось с Италией, что случилось с Испанией, что случилось с Францией", - добавил глава Белого дома.

"Это была ужасная трагическая ошибка или, возможно, они [ВОЗ] знали. Я уверен, что они не знали всей серьезности этого, но, может быть, они знали, потому что если они знали, то это еще более ужасное преступление", - добавил Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.