Госдеп заявил, что Китай недостаточно открыт в вопросе возможных ядерных испытаний

США считают, что Китай демонстрирует недостаточную открытость в вопросе возможного проведения ядерных испытаний. "Это не новая оценка, США и ранее выражали свою обеспокоенность активностью Китая [в сфере] ядерных испытаний, и эта обеспокоенность сохраняется", - заявил, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, представитель Госдепартамента, комментируя доклад ведомства за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

По его словам, несмотря на то что Китай "вновь разрешил сбор данных со своих станций международного мониторинга, многие факторы вызывают беспокойство, связанное с тем, что Китай не полностью соблюдает стандарт нулевой мощности".

"Кроме того, вызывает беспокойство и то, что Пекин по своему усмотрению включает и выключает системы мониторинга", - утверждают в Госдепартаменте.

Внешнеполитическое ведомство США в среду опубликовало соответствующий доклад, который был направлен в Конгресс. В тексте говорится, что Пекин якобы не выполняет свои обещания соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По мнению Вашингтона, Пекин активизировал работы на полигоне Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ заявил, что США должны прекратить играть роль мирового судьи и выдвигать безответственные обвинения в адрес других о несоблюдении моратория на ядерные испытания.