Nissan продлил приостановку работы заводов в США из-за коронавируса

Японский автоконцерн Nissan Motor решил продлить срок приостановки работы своих заводов на территории США до середины мая. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания намеревалась возобновить производство с мая, однако из-за ситуации с распространением коронавируса в США эти сроки пришлось сдвинуть. Также из-за снижения спроса концерн планирует скорректировать производственный план на этот год.

Продажи новых автомобилей Nissan в США за период с января по март упали почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наихудший показатель среди японских автоконцернов на американском рынке. У Nissan в США четыре завода, где производятся автомобили и двигатели.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.