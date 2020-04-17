Экс-адвокат Трампа досрочно выйдет из тюрьмы из-за коронавируса

Федеральное бюро тюрем уведомило бывшего адвоката президента США Майкла Коэна о том, что он будет досрочно освобожден из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN.

По данным телеканала, в тюрьме в Отисвилле (штат Мичиган), где Коэн отбывает свой трехлетний срок, коронавирус был выявлен у 14 заключенных и семи сотрудников исправительного учреждения.

По словам собеседников CNN, Коэн сможет отбыть остаток тюремного заключения, срок которого истекает в ноябре 2021 года, под домашним арестом.

При этом телеканал напоминает, что месяц назад федеральный судья отклонил просьбу Коэна о досрочном освобождении или изменении наказания на фоне ситуации с коронавирусом в тюрьме, обвинив его "в необоснованных или неуместных претензиях" в попытке добиться освобождения.

В конце 2018 года Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание для защиты его бывшего начальника - президента США Дональда Трампа.

В частности, федеральные прокуроры обвинили Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявляли, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

Коэн отбывает наказание в тюрьме в Отисвилла (в 115 километрах северо-западнее Нью-Йорка), известной как место заключения для "белых воротничков" - режим содержания в ней менее жесткий.