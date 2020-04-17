Помпео обсудил с Лавровым следующие шаги в диалоге по стратегической стабильности

США 17 апреля 2020 22:47 (UTC+04:00)
Помпео обсудил с Лавровым следующие шаги в диалоге по стратегической стабильности

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым следующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Лавров обсудили следующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19", - отмечается в документе. "Госсекретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры по контролю над вооружениями должны основываться на видении президента [США Дональда] Трампа относительно трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями, которое будет включать как Россию, так и Китай", - указали в пресс-службе.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили двусторонние вопросы, в том числе задержание граждан США", - добавили в Госдепартаменте.

Консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности состоялись в январе в Вене после длительного перерыва: предыдущий раунд прошел в июле 2019 года. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

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