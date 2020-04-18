В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, число заразившихся в США составляет 700 282. Умерли 36 822 человека, поправились 58 587.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.