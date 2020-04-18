В штате Нью-Йорк снижается число госпитализированных с COVID-19

Число лиц, зараженных новым коронавирусом, которые проходят лечение в больницах штата Нью-Йорк, постепенно снижается. С таким заявлением выступил в субботу на встрече с журналистами губернатор этого американского штата Эндрю Куомо. Трансляция велась на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные по госпитализации снизились - это хорошие новости", - указал Куомо.

По его словам, еще несколько дней назад в больницах штата лечение проходили порядка 18 тыс. человек. "Сейчас их около 16 тыс.", - отметил губернатор.

При этом он также подчеркнул, что продолжает снижаться ежедневное число жертв COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Так, по словам Куомо, к вечеру пятницы в штате от вызываемых инфекцией осложнений умерли 540 человек. В четверг насчитывалось 630 жертв за сутки, в среду - 606, во вторник - 752.