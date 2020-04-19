Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, пытаются ли "противники США", такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность. "Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой", - ответил Трамп.

"Я работал над этим с [президентом РФ Владимиром] Путиным и королем [Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом]. Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку - прим. ТАСС)", - добавил хозяин Белого дома.

При этом он напомнил о санкциях, которые Вашингтон ранее вводил в отношении Москвы. "Никто не вел себя жестче по отношению к Путину, чем я. Посмотрите на санкции, посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу (проект "Северный поток - 2" - прим. ТАСС), никто даже не знал о нем, я вскрыл это, и теперь все говорят о нем", - утверждал Трамп. "Но в то же время у меня очень хорошие отношения с Путиным, я смог заключить сделку с Россией и Саудовской Аравией, а также с ОПЕК+", - добавил он. По словам Трампа, это соглашение спасет американскую нефтяную промышленность и рабочие места в Соединенных Штатах.