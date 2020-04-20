США выразили готовность оказать Ирану медицинскую помощь

Власти Соединенных Штатов готовы оказать Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа, в том числе предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Ирану нужна помощь в этом [в борьбе с коронавирусом], я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. <...> Если им нужна помощь, если им нужны аппараты ИВЛ, у нас на руках сейчас тысячи аппаратов ИВЛ, а также аппараты, которые находятся в процессе производства. <...> Без сомнений, мы бы хотели помочь, что должны делать они - быть умнее и пойти на соглашение [о нормализации отношений]", - сказал глава вашингтонской администрации.

Иранская сторона в воскресенье отвергла прозвучавшие ранее от США предложения о помощи. Как заявил глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран "не будет принимать советы ни от какого американского политика".