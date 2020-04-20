Трамп заявил, что обсуждал возможность поставки аппаратов ИВЛ с лидерами шести стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал возможность поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) американского производства с лидерами примерно шести стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, США на данный момент располагают стратегическим запасом аппаратов ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук. "Мы будем пополнять резервы отдельных штатов, <...> но, помимо этого, мы будем помогать другим странам, - указал Трамп. - У меня было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран, и они [аппараты ИВЛ] нужны им. Они сложные в производстве, но мы их сделали".

16 апреля Трамп заявил о готовности предоставить России аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. Ранее в апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России.

Американский президент на брифинге в воскресенье также подтвердил намерение властей США направить аппараты ИВЛ Мексике. Договоренность об этом была достигнута в пятницу по итогам переговоров американского президента с его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.