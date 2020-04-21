Трамп объяснил падение цены на нефть WTI финансовым давлением

Президент США Дональд Трамп уверен, что нынешнее падение цены на нефть WTI - скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Такое мнение глава вашингтонской администрации выразил в понедельник на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то 25-28 долларов за баррель. <...> Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. <...> Это всего лишь финансовое давление. <...> Никто ранее не слышал об отрицательных [ценах на] нефть, но это на короткий период времени", - сказал Трамп.