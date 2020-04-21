Трамп заявил, что рассмотрит возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии

Власти США рассмотрят возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассмотрим это. <...> Без сомнений, у нас полно нефти", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.