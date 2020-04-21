CNN: США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына
Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после перенесенной им хирургической операции. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным источника в американской администрации, здоровью северокорейского лидера может угрожать серьезная опасность.
16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что днем ранее Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. До этого Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.