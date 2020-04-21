Трамп пообещал скоро представить революционные тесты на коронавирус

Американские специалисты завершают разработку теста на выявление коронавирусной инфекции, который произведет революцию в медицинской диагностике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы проделали очень хорошую работу по тестированиям. Вы увидите в следующие пару недель или раньше, думаю, тест, который произведет революцию во всей индустрии медицинских анализов. Это всколыхнет всю индустрию, - сказал Трамп. - Это действительно будет нечто особенное". При этом президент не привел никаких подробностей.

Глава Белого дома утверждал, что США обладают самыми широкими возможностями в проведении тестирований. "Мы провели больше всех в мире тестов, значительно. Это факт", - заявил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 42 308 человек.