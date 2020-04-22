США не располагают подтвержденными данными об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Американская администрация не располагает подтвержденными сведениями об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не знаем", - сказал американский лидер, когда его попросили прокомментировать сообщения СМИ о якобы имевшем место резком ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. "У нас с ним очень хорошие отношения. Могу сказать только, что желаю ему всего хорошего. Если он в таком состоянии, как говорится в сообщениях, в новостях, то это очень серьезное состояние. Я ему желаю всего хорошего", - заявил Трамп.

"Должен лишь передать Ким Чен Ыну, что желаю ему удачи. Были очень-очень серьезные медицинские отчеты. Никто этого не подтвердил. Было по CNN. Когда сообщает CNN, я не слишком-то этому верю", - добавил руководитель администрации США.