Минобороны США и Южной Кореи обсудили недавние ракетные пуски КНДР

США и Южная Корея во вторник в рамках интегрированного диалога представителей оборонных ведомств двух стран (KIDD) обсудили недавние ракетные пуски КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщатся в официальном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

"Стороны обменялись оценками недавних ракетных пусков КНДР и подтвердили важность дальнейшего тесного сотрудничества для сохранения бдительности перед лицом действий КНДР. Кроме того, стороны обязались взаимодействовать в вопросе достижения полной денуклеаризации КНДР", - говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также отмечается, что министерства обороны США и Южной Кореи обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

14 апреля Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - поверхность" в акваторию Японского моря из района прибрежного города Мунчхон в 07:00 (02:00 GMT+4). Пуски были произведены истребителями ВВС КНДР, ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.