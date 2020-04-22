Власти США выдали первую лицензию для проведения теста на коронавирус на дому

Американские власти выдали первую лицензию для проведения теста на наличие коронавирусной инфекции в домашних условиях. Как сообщили в Управлении по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA), это означает, что человек, подозревающий у себя COVID-19, может осуществить забор анализа самостоятельно, не выходя из дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В наборе находится специальный тампон для взятия пробы из носа и соляной раствор. После проведения процедуры образец отправляется в изолированной упаковке в лабораторию. Компания LabСorp, которая получила разрешение на производство этих тестов, намерена в ближайшие недели поставить их в большинство штатов.

"С самого начала пандемии мы разрабатывали системы для тестирования, чтобы гарантировать пациентам доступ к точной диагностике, - сказал глава Управления Стивен Хан. - FDA за все это время выдало лицензии на более чем 50 тестов, мы сотрудничали с более чем 350 разработчиками".

Президент США Дональд Трамп заявил 20 апреля на пресс-конференции, что американские специалисты в ближайшие пару недель завершат разработку теста на выявление коронавирусной инфекции, который произведет революцию в медицинской диагностике.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек.