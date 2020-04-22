Мнучин заявил, что Вашингтон намерен сохранить энергонезависимость США

Вашингтон разрабатывает различные меры по поддержке американских нефтяных компаний, главной задачей вашингтонская администрация считает защиту независимости США в энергетической сфере. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox Business министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он констатировал, что не ожидал снижения стоимости техасской светлой нефти (WTI) до негативных значений. Мнучин подчеркнул, что власти США хотят "сохранить независимость в энергетической сфере". Министр пояснил, что президент США Дональд Трамп поручил ему и министру энергетики разработать соответствующие меры, что предполагает поддержку американских компаний энергетического сектора. По словам Мнучина, в администрации "рассматривают различные планы по их поддержке".