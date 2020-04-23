Трамп сообщил, что США передадут Франции 500 аппаратов ИВЛ

Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также поступит Испании и Италии. Об этом сообщил в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Все говорили об аппаратах, но никто не писал, что я способен разрешить проблему [достаточного числа ИВЛ], но я разрешил, - сказал глава американской администрации. - Я говорил сегодня (22 апреля - прим. ТАСС) с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим [определенное количество] Испании, Италии".

"У меня было сегодня много других телефонных разговоров [с мировыми лидерами]. Говорил с [премьер-министром] Пакистана [Имраном Ханом], они хотят получить некоторое число аппаратов, и мы дадим", - отметил Трамп.

По словам Трампа, США на данный момент располагают стратегическим запасом ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук.