Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции

Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

"Для защиты [интересов] американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики (снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии), - сообщил сам Трамп на брифинге в Белом доме. - Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали".

"Что касается изменения или продления [указа], мы сделаем это в надлежащее время", - отметил он. При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

"Вопрос подвижный. Например, люди прибывают для помощи фермерам, они долгое время помогают. <...> Возможно, [меры] изменятся на следующей неделе, или через две, или через два месяца. Изменим по мере продвижения, - сказал президент. - Изменим меры, возможно, в сторону ужесточения или послабления".

Ограничения касаются лиц, которые на момент его подписания находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов (помимо визы).