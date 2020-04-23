Помпео заявил, что США не остановятся на приостановке взносов в ВОЗ

Администрация США готова зайти еще дальше, чем приостановка взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в среду в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Журналисты поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства США, считает ли он, что нынешнее руководство ВОЗ не способно снять вопросы, вызывающие нарекания Вашингтона. "Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование", - ответил Помпео, имея в виду смену руководства ВОЗ.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".