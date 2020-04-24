Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу
Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях", - заявил он на брифинге для журналистов.
"Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже - в теплой и влажной", - сказал Трамп.
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова
МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно
Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий
Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс
При поддержке Госагентства по оказанию услуг гражданам в Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг"
Минтруда Азербайджана: Для получения единовременной выплаты за май безработные должны открыть банковские счета
В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб
Эльшад Мамедов: Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики
Вугар Миргейдаров: Меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане вселили в налогоплательщиков уверенность в завтрашнем дне
Применение налоговых льгот послужит совершенствованию внешнеэкономических отношений Азербайджана - Руслан Атакишиев
Азербайджан показал пример истинного гражданского общества - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)