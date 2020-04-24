В США начнут испытания лечения плазмой без привязки к конкретной группе крови

Клинические испытания экспериментальных методов лечения больных COVID-19 с использованием концентрированной плазмы крови выздоровевших пациентов начнутся в США в течение нескольких недель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил в четверг на брифинге для журналистов президент Дональд Трамп, новый метод лечения должен стать универсальным и не будет зависеть от группы крови больного.

"Плазма крови выздоровевших пациентов будет также использоваться для создания препаратов с концентрированным содержанием антител, которые не должны соответствовать конкретной группе крови", - сказал он.

Этот метод лечения, по словам Трампа, может также использоваться в качестве "меры профилактики для медицинских работников и других людей, находящихся в группе риска". "Клинические испытания этих продуктов должны начаться через несколько недель, и, возможно, у нас достаточно быстро появится метод [лечения]", - заявил американский лидер.