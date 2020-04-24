Пентагон изучает, могут ли противники США использовать коронавирус как биооружие

Министерство обороны и разведывательные органы США начали расследование в связи с возможным использованием коронавируса в качестве биологического оружия противниками Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как утверждают авторы статьи, проведение этого расследования свидетельствует о растущем понимании аппаратом национальной безопасности проблемы коронавируса и рисков, которые он несет. Газета подчеркивает, что чиновники при этом не считают, что коронавирус был умышленно создан с этой целью.

По информации Politico, программа ядерной, химической и биологической защиты, которую ведет Пентагон, продолжает оказывать поддержку в рамках мер против пандемии, принимаемых различными ведомствами. Как отмечает представитель американского оборонного ведомства подполковник Майк Эндрюс, эти меры включают тестирование на наличие инфекции, разработку вакцин, предоставление масок, фильтров для них и тепловизоров.

При этом Эндрюс отказался от каких-либо комментариев по ситуации с расследованием, подчеркнув, что ключевой темой по-прежнему является вопрос о происхождении коронавируса и того факта, что власти КНР были осведомлены о его существовании на более ранних этапах.

Газета отмечает, что на данный момент неизвестно, что конкретно могло привести к усилению внимания со стороны разведывательных служб и Пентагона к теории о возможном использовании коронавируса в качестве биооружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявляла, что версию искусственного происхождения коронавируса нового типа теоретически исключать нельзя. Однако она подчеркнула, что "здесь нужно не гадать, а нужно провести очень серьезные исследования".

В то же время официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявляла, что ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных и считает, что происхождение этого вируса животное".