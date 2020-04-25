Трамп может отказаться от ежедневного участия в брифингах по коронавирусу

США 25 апреля 2020 08:21 (UTC+04:00)
Трамп может отказаться от ежедневного участия в брифингах по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп может сократить свое участие в проводимых в Белом доме регулярных брифингах по ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Axios.

По его данным, глава вашингтонской администрации может перестать появляться на каждой из таких пресс-конференций, а в случае участия - сокращать продолжительность своего присутствия.

На протяжении последних двух месяцев брифинги по коронавирусу проходят в Белом доме практически ежедневно. Основная тема этих продолжающихся порой более двух часов мероприятий - борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагиваются и другие вопросы. Первые несколько таких брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.

Как отмечает Axios, многие советники Трампа призывают его прекратить подобную практику. По их мнению, слишком частое появление хозяина Белого дома на брифингах, в частности, плохо сказывается на его рейтингах. "Я говорил ему, что это не приносит ему пользы. <...> Пожилые [американцы] напуганы. Зрелище того, как он воюет с прессой - это не то, что людям хочется видеть", - заявил Axios один из советников президента.

"Ему стоит заставить других изо дня в день гадать, появится ли он, и оставить технические брифинги другим. Появляться там только для того, чтобы объявлять о победах", - заявил в свою очередь представитель американской администрации высокого ранга. Другой источник заявил порталу, что у администрации просто нет необходимого количества нового материала, чтобы оправдать ежедневное появление президента перед прессой.

Брифинг, состоявшийся в эту пятницу, был значительно короче обычного - он продолжался менее получаса. Трамп зачитал подготовленную заранее речь, после этого перед журналистами выступили глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан и вице-президент США Майкл Пенс. На вопросы журналистов президент США отвечать не стал.

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