На Гавайях режим самоизоляции продлен до 31 мая

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж объявил о продлении до 31 мая режима самоизоляции и обязательного карантина для приезжающих, сообщает в воскресенье агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это было непростое решение. Я знаю, всем было тяжело. Бизнесу необходимо возобновить работу. Люди хотят прекращения режима самоизоляции, мы хотим вернуться к нормальной жизни", - заявил Айдж, напомнив о потенциальной смертельной опасности вируса. По его словам, сложной остается ситуация на островах Гавайи и Мауи.

В штате Гавайи зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли от осложнений.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы 939 249 случаев заражения коронавирусом. Умерли 53 934 человека.