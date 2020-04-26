Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

Безработица в США из-за последствий пандемии коронавируса нового типа может достичь показателей Великой депрессии, длившейся почти 12 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC старший советник президента США Кевин Хассетт.

"Не стоит заблуждаться, ситуация [с экономикой] реально тяжелая. Наша экономика испытывает крупнейшее потрясение", - признал Хассетт. Он не исключил "приближения безработицы к уровню, отмеченному во времена Великой депрессии".

"Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", - отметил старший советник главы государства.

Хассетт во вторник в интервью Fox News допустил, что сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 939,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 53 934 человека.