Губернатор Нью-Йорка сообщил о спаде числа жертв коронавируса и плане отмены карантина

Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, в американском штате Нью-Йорк составило 367 в сутки, снизившись по сравнению с 437 случаями в предыдущие сутки. Об этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил в воскресенье на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Показатели госпитализаций, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких и смертности снижаются. Даже новых случаев COVID-19 [заболевания, вызываемого новым коронавирусом] стало меньше. Но всего этого недостаточно", - отметил Куомо, комментируя последние статистические данные, выведенные на экран монитора. Число летальных случаев 24 апреля составило 437, 23 апреля - 422, 22 апреля - 438, 21 апреля - 474.

"Смерть - это категория неотносительная. Смерть есть смерть, 367 человек умерли, это 367 семей", - продолжал губернатор. По его словам, за последние сутки в штате подтверждено около 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие сутки данный показатель составил 1,1 тыс. "Это больше, чем мы хотели бы, но меньше, чем в среднем в течение 21 дня", - заметил губернатор.

Он информировал о решении отменять санитарные ограничения, введенные из-за пандемии, в два этапа. Первый предусматривает возобновление строительства и производства, а также открытие частных предприятий, деятельность которых не сопряжена с высоким риском передачи инфекции. Второй этап охватит основную массу частных компаний, которые будут самостоятельно решать, стоит ли им приступать к работе при сохранении опасности заражения сотрудников. Интервал между этапами составит две недели, отведенные для анализа изменения обстановки в целом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 941,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 54 024 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.