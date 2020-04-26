Трамп и Макрон обсудили созыв "пятерки" СБ ООН и реформу ВОЗ

США 26 апреля 2020 23:22 (UTC+04:00)
Трамп и Макрон обсудили созыв "пятерки" СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили позитивное развитие в борьбе с пандемией и перспективы открытия мировых экономик (снятия санитарных ограничений - прим. ТАСС). Лидеры выразили надежду на скорый созыв [конференции] "пятерки" и рассмотрели реагирование ООН на пандемию, - отмечается в тексте. - Президенты согласились в необходимости реформирования ВОЗ. Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон также затронули ключевые региональные и двусторонние вопросы".

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