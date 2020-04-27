Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кермит Вашингтон призвал власти выпустить его из тюрьмы из-за угрозы заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

68-летний американец, известный по выступлениям за «Лос-Анджелес Лэйкерс», заявил, что рискует заразиться и умереть от COVID-19. Вашингтон попросил поместить его под домашний арест. «Только суд может исправить эту несправедливость и защитить меня и мою жизнь», — заявил бывший баскетболист.

Вашингтон отбывает шестилетнее наказание за мошенничество. Путем финансовых махинаций и прикрываясь благотворительностью, американец украл миллион долларов. Подразумевалось, что средства пойдут на помощь голодающим и ВИЧ-инфицированным детям в Африке. Вашингтон был осужден и помещен в тюрьму летом 2018-го.

Вашингтон завершил карьеру в 1987 году. В 1980-м он принял участие в матче всех звезд НБА.