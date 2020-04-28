Трамп категорически отверг перенос выборов с 3 ноября

Президент США Дональд Трамп категорически отверг возможность переноса выборов главы государства с 3 ноября, назвав подобные рассуждения пропагандой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. Почему я должен это делать? - отметил Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме. - 3 ноября - отличное число. <...> Это пропаганда, составленная не им (претендентом в кандидаты в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом), а людьми, занимающимися написанием коротких заявлений".