Более миллиона человек заразились коронавирусом в США
Более 1 млн случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано на территории США. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, которая произвела свои подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тысяч человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.
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