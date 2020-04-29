Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на предвыборной кампании

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник поддержала бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе онлайн-трансляции, которая велась на сайте предвыборной кампании Байдена, Клинтон призналась, что она счастлива "не просто поддержать кандидатуру" Байдена, но и "помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах". "Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту, - подчеркнула Клинтон. - Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет".

В 2008 году Клинтон боролась за выдвижение кандидатом от демократов на президентских выборах, однако уступила по итогам праймериз Бараку Обаме (был президентом с 2009 по 2017 год), в администрации которого она с 2009 по 2013 год руководила внешнеполитическим ведомством. В 2016 году съезд Демократической партии США утвердил ее своим кандидатом в президенты на выборах, которые прошли 8 ноября того года, однако Клинтон уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

14 апреля Обама впервые официально выступил в поддержку Байдена, который занимал пост вице-президента в его администрации на протяжении всех восьми лет.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.