Советник Трампа считает, что безработица в США может к июню достичь уровня в 16-20%

Уровень безработицы в Соединенных Штатах к июню может достичь уровня в 16-20% на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник в интервью телекомпании CNN старший советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что к июню мы будем наблюдать показатели в районе 16-20%", - сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, какого уровня безработицы следует ожидать в США к началу летнего периода. В настоящее время, по сведениям СNN, этот показатель составляет около 4,4%.

"Безработица к тому моменту, скорее всего, достигнет уровня, который не наблюдался с 30-х годов прошлого века", - отметил Хассетт. Телекомпания подчеркивает, ссылаясь на данные статистического управления Министерства труда США, что в 1933 году, в разгар Великой депрессии, этот показатель достигал на территории страны рекордных 25%.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 57 тысяч человек.