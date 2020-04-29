В Госдепе не стали возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском Африне

Госдепартамент не стал возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском городе Африн, призвав к соблюдению всеобъемлющего прекращения огня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США вновь призывают к соблюдению всеобъемлющего прекращения огня в Сирии после совершенного сегодня (28 апреля - прим. ТАСС) трусливого теракта в Африне против невинных жертв. Подобные злодеяния неприемлемы, с какой стороны конфликта они бы ни исходили", - говорится в сообщении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном во вторник в Twitter.

Заявление главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус содержит слова осуждения взрыва. Ортэгус также воздержалась от каких-либо выводов, призвав следовать призыву спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена выполнять перемирие.