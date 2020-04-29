WSJ: Boeing грозит крупный штраф за плохой контроль качества при сборке 737 MAX

Министерство юстиции США и Федеральное авиационное управление (ФАУ) ведут расследование упущений контроля качества на производстве самолетов Boeing 737 MAX американской аэрокосмической корпорации Boeing, которой может грозить многомиллионный штраф. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой ТАСС.

По данным ее источников, Минюст и ФАУ изначально интересовались показаниями ряда сотрудников корпорации, которые предупреждали о недоработках в системе улучшения маневренности до двух авиакатастроф 737 MAX. Позднее следователи обратили внимание на обнаружение посторонних предметов в топливных баках и отсеках половины новых, не поставленных заказчикам самолетов данной серии. Их инспекцию корпорация проводила с ноября прошлого года. Первым о посторонних предметах сообщило агентство Блумберг со ссылкой на циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса, однако в нем говорилось лишь о нескольких самолетах.

Согласно публикации, ФАУ рассматривает идею наложения многомиллионного штрафа на Boeing, если подозрения подтвердятся. Управление также считает целесообразным усилить государственный контроль за производством корпорации и ужесточить проверки качества на ее конвейерах. Окончательное решение на этот счет пока не принято.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.