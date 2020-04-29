В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в нескольких странах, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Великобритании и Малайзии. В РФ о сбоях особенно активно сообщают жители Воронежа.
Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (39%), у 36% возникают трудности с размещением постов, а 23% жалуются на невозможность опубликовать историю.
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