Facebook проведет "онлайн-выпускной" для учащихся старших школ и колледжей США

Американская компания Facebook проведет онлайн-мероприятие для выпускников американских старших школ и колледжей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выпускной уже совсем близко, но он будет совсем не таким, каким вы его себе представляли. Не будет ни торжественных церемоний, ни вручения дипломов, ни вечеринок, - указывается в обращении на сайте Facebook. - Но окончание учебного заведения это огромное достижение, и ему следует уделить особое внимание даже в нынешней ситуации".

С обращениями в адрес выпускников выступят американская телеведущая Опра Уинфри, актриса и певица Аквафина (настоящее имя Нора Лам), актриса Дженнифер Гарнер, рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл), гимнастка Симона Байлз и другие. С музыкальным номером выступит певица Майли Сайрус, которая исполнит свою песню The Climb. Кроме того, вчерашние ученики и студенты смогут поблагодарить в социальных сетях своих учителей и наставников, а также поделиться фотографиями и видеозаписями, оставшимися на память о годах учебы.

"Онлайн-выпускной", который пройдет под хэштегом #Graduation2020, будет транслироваться в соцсетях Facebook и Instagram. Мероприятие состоится 15 мая и начнется в 14:00 по времени Восточного побережья США.