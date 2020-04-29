Коронавирус убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп

США 29 апреля 2020 15:55 (UTC+04:00)
Коронавирус убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп

Анализ статистики по смертям от гриппа и коронавирусной инфекции на территории Нью-Йорка показал, что за последние три месяца от COVID-19 погибло примерно в 21 раз больше жителей города, чем от гриппа. Предварительные результаты анализа ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эксперты и чиновники часто говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, однако мало кто понимает, что эти оценки получены благодаря множеству статистических допущений. Сравнение числа реальных смертей от гриппа и коронавирусной инфекции показывает, что на самом деле уровень смертности от последней болезни на порядок превышает число жертв сезонных форм гриппа", – пишут ученые.

С момента начала эпидемии коронавируса нового типа в Китае экспертное сообщество и общественность разделились на два условных лагеря – "скептиков" и "алармистов". Представители первого считают, что опасность вируса SARS-CoV-2 заметно преувеличивается и что уровень его заразности и смертоносности примерно равен или даже уступает обычным сезонным эпидемиям гриппа.

Их оппоненты придерживаются противоположного мнения, предполагая, что и в том и в другом отношении COVID-19 значительно более опасен, чем уже известные формы ОРВИ, так как к нему человечество еще не успело выработать коллективный иммунитет. Отсутствие точных данных по числу зараженных, уровню смертности и другим эпидемиологическим параметрам пока не позволяет понять, какая из этих теорий ближе к истине.

Ученые из Гарвардского университета (США) и Университета Эмори (США) решили выяснить, насколько соответствует истине один из главных аргументов "скептиков" – то, что уровень смертности от гриппа примерно равен тому, как часто жизни больных уносит коронавирусная инфекция.

Для ответа на этот вопрос медики обратились к статистике, которую собирали медицинские службы Нью-Йорка и прилегающих к нему регионов в промежутке между февралем и апрелем 2020 года, когда на территории города параллельно шли обе эпидемии.

За это время, как отмечают исследователи, от гриппа и связанных с ним осложнений умерло 619 жителей Нью-Йорка и его пригородов, тогда как коронавирус, по оценкам городского департамента здравоохранения, унес жизни более чем 13 тыс. обитателей этого мегаполиса. Даже если учитывать только те случаи смерти от COVID-19, которые были признаны на федеральном уровне, коронавирус, по этим данным, превосходит грипп по смертности примерно в десять раз.

Вдобавок к этому ученые сопоставили то, как сильно изменилась смертность в городе в текущем году по сравнению с предыдущими зимними сезонами и оценили долю SARS-CoV-2 в этих сдвигах. Оказалось, что показатель смертности в это время почти удвоился, причем львиная доля этого прироста была связана с эпидемией COVID-19, а не с гриппом или другими болезнями.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что "скептики" в данном случае ошибаются. В реальности, уровень смертности от коронавируса оказался в десятки раз выше, чем от гриппа, что делает его значительно более опасной болезнью, чем сезонные эпидемии ОРВИ, как для отдельных людей, так и для всего общества в целом.

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