В США число умерших с коронавирусом нового типа превысило 60 тыс.

США 30 апреля 2020 00:02 (UTC+04:00)
В США число умерших с коронавирусом нового типа превысило 60 тыс.

Число людей, умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в США достигло в среду 60 207.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС. свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией. Из всех летальных исходов 18 076 зарегистрированы в городе Нью-Йорк.

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