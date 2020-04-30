В США заявили, что фонды для сдерживания РФ идут на создание стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США направило на сооружение защитной стены на границе с Мексикой часть бюджетных средств, предназначавшихся для так называемой Европейской инициативы сдерживания. Это подтвердил в среду на телефонном брифинге для журналистов председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейская оборонительная инициатива является еще одним примером того, что закрыли", - сказал влиятельный законодатель. Он комментировал ставшее достоянием гласности распоряжение министра обороны США Марка Эспера о перераспределении части бюджета Пентагона с целью направления денежных средств на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Смит уточнил, что, согласно имеющейся у него информации, из-за нового решения Эспера, которое было доведено в понедельник до финансистов Пентагона, под нож попадет прежде всего "пара проектов" Минобороны США в Восточной Европе.

В связи с этим конгрессмен указал, что военное ведомство США за последние годы перенаправило миллиарды долларов с одних своих проектов на другие. "Это подрывает сам тезис о том, как сильно им нужны деньги. Для чего?" - заявил Смит.

По его словам, защитная стена на американо-мексиканской границе будет "невероятно дорогостоящей", администрация США планирует затратить на ее сооружение $20-$30 млрд. При этом есть доказательства того, что этот барьер порой не слишком эффективен, продолжал законодатель. С его точки зрения, президент США республиканец Дональд Трамп "направляет все эти усилия на то, чтобы [фактически] нарушить [собственное] обещание, данное во время избирательной кампании [2016 года]". "Оно заключалось в том, что за стену заплатит Мексика. А теперь мы воруем деньги у Пентагона, чтобы оплатить это строительство", - пояснил Смит, являющийся демократом и представляющий в нижней палате Конгресса штат Вашингтон. Он назвал заградительный барьер на границе с Мексикой "стеной тщеславия".

Военный бюджет США на 2020 финансовый год, подписанный Трампом в минувшем декабре, предусматривает ассигнование $734 млн в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания на противодействие России. Согласно данным американской печати, на строительство стены на границе с Мексикой будут направлены $274 млн из этой суммы. За счет средств инициативы Пентагон, к примеру, модернизирует и расширяет некоторые используемые им военные объекты в Европе.